Talas'ta 100 bin parçalık antika fuarı geçmişe kapı araladı

Talas Belediyesi'nden sergi ve müzayede hamlesi

Talas Belediyesi tarafından Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde açılan fuar, ilçeyi kısa sürede antika meraklılarının buluşma noktasına dönüştürdü. Organizasyonda sergilenen eser sayısının yaklaşık 100 bin parça olduğu belirtildi; ziyaretçiler, farklı dönemlere ait objelerle geçmişi yâd etti.

Etkinlik, katılımcılar ve sergi alanı:

Fuarda 24 ilden gelen ve 80'in üzerinde antika meraklısı ile koleksiyoner yer aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın etkinlikte kent protokolüyle birlikte stantları tek tek gezdi ve organizasyonu yakından inceledi. Yalçın, Talas'ın sosyal etkinliklerle ön plana çıktığını vurgulayarak ilçenin hem yeme-içme hem de kültürel faaliyetler açısından Kayseri'ye önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Yalçın, fuarın ve müzayedesinin Millet Bahçesi'nin sunduğu alanda akılda kalacak etkinliklerden biri olduğunu ifade etti. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Yalçın, 24 şehirden bu kadar çok koleksiyonerin bir araya gelmesinin Kayseri için önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Başkanın koleksiyonu ve kişisel anı:

Yalçın, kendisinin de koleksiyoner olduğunu söyleyerek kişisel koleksiyonundan örnekler paylaştı: "Bebek koleksiyonum var, dilsiz kaval koleksiyonum var, biraz saat, azıcık tespih." Koleksiyonerliğin maddi biriktirmenin ötesinde anı biriktirmek olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun objelerin her birine farklı bir hafıza yüklediğini ifade etti.

Başkan, dedesiyle ilgili duygusal bir anısını da katılımcılarla paylaştı. Dedesi namaz kılarken ve tespih çekerken hatırladığını; bir dönemde dedesinin tespihini sattığını, sonra yıllar sonra pazarda dedesinin tespihini görüp satın aldığını anlattı. Bu anının, fuarda sergilenen her eserin benzer bir geçmiş taşıdığı görüşünü pekiştirdiğini söyledi.

Fuarda aynı zamanda müzayede de düzenlendi ve ziyaretçiler ilgi duydukları parçaları almak için yoğun çaba sarf etti. Organizasyonu gerçekleştiren esnaf ve koleksiyonerlere teşekkür eden yetkililer, benzeri etkinliklerin ilçenin kültürel yaşamına canlılık kattığını belirtti.

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