talas’ta geçmişe açılan kapı: 100 bin parçalık antika fuarı açıldı

talas’ta Türkiye’nin en büyük antika fuarı kapılarını açtı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen antika fuarı, Türk Dünyası Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Etkinlikte sergilenen ve müzayedeye çıkan eserlerle katılımcılar geçmişe yolculuk yaparken, fuarın organizatörleri ile Talas protokolü stantları tek tek gezdi.

fuarın kapsamı ve katılımcı yapısı:

Belediye yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre fuarda yaklaşık 100 bin eser yer alıyor. Etkinlik, 24 ilden, 80’in üzerinde antika meraklısı ve koleksiyoncuyu Kayseri’de buluşturdu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açılışta yaptığı konuşmada ilçenin sosyal etkinliklerle öne çıktığını, Millet Bahçesi’nin bu tür büyük organizasyonlar için uygun bir mekan sağladığını vurguladı. Başkan Yalçın, "100 bin metrekare alan içerisinde birçok etkinliği yapıyoruz ama bunların herhalde en akılda kalacak olanı da bu antika fuarımız ve müzayedesi" dedi.

Fuar kapsamında ziyaretçiler hem eserleri inceleme, hem de düzenlenen müzayedelerde beğendikleri parçalar için teklif verme imkânı buldu. Organizasyon, stant çeşitliliği ve koleksiyon zenginliğiyle dikkat çekti; yerel esnaf ve antika severler yoğun ilgi gösterdi.

koleksiyonculuğun kişisel hikâyeleri ve fuarın önemi:

Yalçın, koleksiyoner olduğunu belirterek kendi birikimlerinden söz etti: "Bebek koleksiyonum var, dilsiz kaval koleksiyonum var, biraz saat, azıcık tespih." Başkan ayrıca eşyaların sadece ekonomik değer taşımadığını, her birinin bir anı ve hafıza barındırdığını ifade etti. Kişisel bir anısını paylaşan Yalçın, dedesinin tespihini kaybetmesi ve yıllar sonra pazarda bulup geri almasının duygusunu anlattı; bu tür obje ve hikâyelerin fuarın duygusal değerini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca organizatörlere ve esnafına teşekkür eden Başkan Yalçın, böylesi geniş katılımlı bir buluşmanın Kayseri ve Talas için önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Fuar, hem koleksiyonerler hem de antikaya ilgi duyan geniş halk kitlesi için hafızalara kazınacak bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin en büyük antika fuarı Talas'ta açıldı