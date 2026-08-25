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Talas'ta geçmişe açılan kapı: antika müzayede fuarı ve nostalji etkinliği

27-28 Ağustos'ta Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde Antika Müzayede Fuarı düzenleniyor; müzayede, klasik otomobiller ve Grup Şantiye konseri var.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta geçmişe açılan kapı: antika müzayede fuarı ve nostalji etkinliği

Talas'ta antika ve nostalji bir arada

Talas Belediyesi tarafından her ayın üçüncü pazar günü düzenlenen ve antika tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Antika Pazarı, bu kez "Türkiye’nin En Büyük Antika Müzayedesi Fuarı" sloganıyla özel bir organizasyon olarak hazırlandı. Etkinlik 27-28 Ağustos tarihlerinde Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Fuarın içeriği:

Fuar, geçmişin izlerini taşıyan birbirinden özel antika eserleri bir araya getirirken ziyaretçilere hem alışveriş hem de müzayede heyecanı sunacak. Tarihi ve nostaljik değere sahip eşyaların meraklılarıyla buluşacağı organizasyon, antika koleksiyoncuları ve meraklıları için önemli bir buluşma noktası oluşturacak.

Program kapsamında antika stantlarıyla paralel olarak yapılacak müzayedeler, katılımcılara nadir parçaları görme ve alma fırsatı tanıyacak. Etkinlik, Talas’ın kültür ve sanat takvimine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

klasik otomobiller ve müzik:

Fuar aynı zamanda otomobil meraklılarına da hitap edecek. Kayseri Klasik Otomobiller Derneği iş birliğiyle düzenlenecek klasik otomobil sergisi, geçmişin otomobil kültürünü yansıtan özel araçları sergileyecek ve ziyaretçilere nostalji dolu bir deneyim yaşatacak.

Müzik programı ise fuarın ikinci gününde öne çıkacak. Grup Şantiye, 28 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde sahne alacak; konser, antika ve klasik otomobillerin oluşturduğu atmosferi müzikle tamamlayacak.

Organizasyon, yalnızca antika meraklılarını değil; tarih, nostalji, klasik otomobil ve müzik tutkunlarını da aynı noktada bir araya getirerek Talas’ın kültür-sanat hayatına farklı bir renk katacak.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN HER AYIN ÜÇÜNCÜ PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN VE ANTİKA TUTKUNLARININ BÜYÜK...

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN HER AYIN ÜÇÜNCÜ PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN VE ANTİKA TUTKUNLARININ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ ANTİKA PAZARI, BU KEZ ÖZEL BİR ORGANİZASYONLA DAHA DA RENKLENİYOR. "TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ANTİKA MÜZAYEDESİ FUARI" SLOGANIYLA DÜZENLENECEK ETKİNLİK, 27-28 AĞUSTOS TARİHLERİNDE TALAS TÜRK DÜNYASI MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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