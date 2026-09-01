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Tanker arızası okmeydanı e-5'te trafiği yaklaşık yarım saat durdurdu

Okmeydanı E-5'te orta şeritte arızalanan özel firmaya ait tanker, Ankara istikametinde trafiği yaklaşık yarım saat durdurdu; araç kuyruğu oluştu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:02

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tanker arızası okmeydanı e-5'te trafiği yaklaşık yarım saat durdurdu

Olayın gelişimi:

Okmeydanı E-5 yolu üzerinde, özel firmaya ait tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Tanker orta şeritte kaldığı için Ankara istikametinde trafik akışı tamamen durdu. Kısa sürede yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler arızanın giderilmesini beklemeye başladı.

Trafikte yoğunluk ve bekleyiş:

Tanker sürücüsü ile çevredeki diğer sürücüler, arızanın giderilmesi için dakikalarca müdahalede bulundu. Orta şeritteki aracın yerinden kaldırılmasını bekleyen sürücüler zaman zaman korna sesleriyle tepkilerini gösterdi; uzun kuyruklar güzergâh boyunca uzadı.

Müdahale ve ulaşıma dönüş:

Yapılan müdahaleler sonucunda tankerdeki arıza giderildi ve araç yoldan çekildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından trafik yeniden normale döndü ve E-5'teki akış tekrar sağlandı.

BEYOĞLU OKMEYDANI E-5 YOLU ÜZERİNDE ARIZLANAN TANKER TRAFİĞİ KİLİTLEDİ. VATANDAŞLAR UZUN SÜRE...

BEYOĞLU OKMEYDANI E-5 YOLU ÜZERİNDE ARIZLANAN TANKER TRAFİĞİ KİLİTLEDİ. VATANDAŞLAR UZUN SÜRE ARIZANIN GİDERİLMESİNİ BEKLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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