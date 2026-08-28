Tapu iptali ve tescil davaları tüketici mahkemelerinde en fazla süre alıyor

Erzurum Adli Yargı komisyonu 2025 faaliyet raporuyla dava sürelerini paylaştı

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu, tüketici mahkemelerinde en sık görülen dava türleri ve bu davaların ortalama bitirme sürelerini açıkladı. Raporda yer alan veriler, hangi dava türlerinin daha uzun süre aldığı ve vatandaşların hukuki süreçlerindeki öngörülebilirliğin artırılması açısından önem taşıyor.

En uzun süren dava türü:

Rapora göre tüketici mahkemelerinde en uzun ortalama süre 226 gün ile Tapu İptali Ve Tescil davalarında görülüyor. Bunu ortalama 219 gün ile Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) ve ortalama 205 gün ile Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davaları izliyor.

En hızlı sonuçlanan davalar ve ortalamalar:

Raporda ayrıca ilk 10 dava türünün genel ortalama bitirilme süresi 187,3 gün olarak verildi. En kısa sürede sonuçlanan dava türü ortalama 144 gün ile Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davaları oldu. Bunu sırasıyla ortalama 163 gün ile Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davaları ve ortalama 166 gün ile Tazminat davaları takip etti.

İlk 10 dava türü ve ortalama karar süreleri şu şekilde açıklandı: Tapu İptali Ve Tescil: 226 gün, Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 219 gün, Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 205 gün, İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 202 gün, Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali: 188 gün, İtirazın İptali: 181 gün, Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan): 179 gün, Tazminat: 166 gün, Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan): 163 gün ve Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 144 gün.

Komisyon, yayımlanan verilerin adalet sistemindeki işleyiş süresinin takibi ve vatandaşların hukuki süreçlerdeki öngörülebilirliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ERZURUM ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU, KAMUOYUNUN ŞEFFAF BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALİYET RAPORU VERİLERİNİ PAYLAŞTI.