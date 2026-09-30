OMÜ'nün sportif sıçraması: üç sezonda madalya sayısı 10'dan 38'e çıktı

OMÜ öğrencileri TÜSF'de 38 madalyayla sezonu 13. sırada tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) müsabakalarında 12 altın, 8 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Turnuvalarda üniversiteyi temsil eden 225 öğrencinin 131i erkek, 94ü kadın sporculardan oluştu.

Üç sezonluk yükseliş:

OMÜ, genel sportif sıralamada 167 üniversitenin yer aldığı tabloda 13. oldu. Üniversitenin son üç sezondaki performansı dikkate değer bir yükseliş gösterdi: 2023-2024 sezonunda 161 üniversite arasında 66. sırada yer alan OMÜ, o sezonda 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise 165 üniversite arasından 25. sıraya yükselen OMÜ, 2025-2026'da 167 üniversite içinde 13. sıraya çıktı; böylece madalya sayısını 10'dan 38'e taşıdı.

Ulusal ve uluslararası başarılar:

OMÜ'nün başarısı sadece TÜSF organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Muay thai branşında mücadele eden Yasin Can dünya şampiyonu olurken, OMÜ Tekvando Takımı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca Oğulcan Koçboğa başta olmak üzere farklı branşlardaki sporcuların ulusal ve uluslararası dereceleri üniversitenin görünürlüğünü artırdı.

Kurumsal destek ve hedefler:

OMÜ'nün sportif başarısında Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın sporculara yönelik desteği ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organizasyon ve koordinasyon çalışmaları etkili oldu. Üniversite yönetimi, sporcular ve antrenörleri tebrik ederek gelecek sezonda başarıların artarak sürdürülmesini hedefliyor. OMÜ, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖĞRENCİLERİ, 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN DÜZENLENEN MÜSABAKALARDA 12 ALTIN, 8 GÜMÜŞ VE 18 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 38 MADALYA KAZANDI.