Tarihi Yeni Han'da akustik gecede sokak müziğinin sesi yükseldi

Tarihi mekânda müzik dolu akşam

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yeni Han tarihi dokusuyla müzikseverleri ağırladı. Akşam boyunca sahneyi paylaşan sanatçı Evrencan Gündüz, sevilen parçalarını kent halkı için seslendirdi.

Etkinlik ve katılım:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Gündüz'ün repertuarındaki şarkılara gece boyunca eşlik etti; tarihi hanın avlusu şarkılarla yankılandı. Programa katılanlar arasında Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de yer aldı. Başkan Dutlulu, eşi Özge Ekmen Dutlulu ile birlikte konseri vatandaşların arasında izledi.

Gündüz'ün performansı sık sık alkışlarla kesildi ve konser sonunda sanatçı, yoğun ilgi karşısında sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti. Etkinlik, Manisa'da kültür yaşamını canlandırma hedefiyle sürdürülen Akustik Yaz Akşamları serisinin bir parçası olarak dikkat çekti.

Sanatçının değerlendirmesi:

Manisa'ya ilk kez geldiğini belirten Evrencan Gündüz, organizasyon nedeniyle memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Manisa Büyükşehir Belediyesine burada beni ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İlk defa Manisa’ya geliyorum. Aynı zamanda sokak sanatçısı olarak ve hala sokakta çalan biri olarak, sokağın sesi olan bu değerli müzisyenlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından onurlandırılmasını çok hoş karşıladım. Böyle bir haberi duyduğum için çok mutlu oldum."

Gündüz, mekanın taşıdığı tarihsel atmosferin performansına ayrı bir enerji kattığını vurgulayarak ekledi: "Şimdi de bu güzel mekanda, bu güzel tarihi handa Manisa halkıyla buluştuğum için çok heyecanlıyım. Çünkü böyle tarihi yerlerde insanın enerjisi ve hissiyatı da bir başka oluyor. Umarım yine güzel Manisa’yı ziyaret ederiz."

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kentin kültür-sanat takviminde süreklilik kazanmaya devam ederken, Yeni Han gibi tarihi mekânlarda yapılan programlar hem yerel sanatçılara hem de vatandaşlara farklı deneyimler sunuyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TARİHİ YENİ HAN'DA SAHNE ALAN EVRENCAN GÜNDÜZ, SEVİLEN ŞARKILARINI MANİSALI MÜZİKSEVERLER İÇİN SESLENDİRDİ.