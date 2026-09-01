TARİŞ'ten üreticiye erken ödeme: çekirdeksiz üzümde avans 80 TL/kg

TARİŞ'in 2026 sezonu alım esasları

TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu, çekirdeksiz kuru üzüm için 2026 sezonu uygulama esaslarını açıkladı. Birlik, yeni sezonda kalite ayrımı gözetmeksizin üreticiden brüt 80 TL/kg avans fiyatıyla alıma başlayacak ancak bu tutarın nihai fiyat olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, belirlenen avans ödemesinin üreticilere yapılacak ön ödeme kapsamında uygulanacağı ve sezon boyunca piyasa gelişmelerinin yakından takip edilerek ürünün nihai değerinin belirleneceği belirtildi.

alım takvimi ve randevu süreci:

Randevu sistemi, üreticilerin alım sürecini planlayabilmesi amacıyla 7 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Fiziki alımlar ise bağlı kooperatifler aracılığıyla 10 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üreticilerin kooperatifleriyle koordineli hareket etmeleri ve randevularını bu tarihler doğrultusunda almaları gerekiyor.

rekolte ve borç düzenlemeleri:

Birlik, üretici ortakların kooperatiflere bildirdikleri 2026 yılı rekolte miktarının yüzde 50'sine kadar olan bölümünü alım kapsamında değerlendirecek. Ürün vadeli borcu bulunan üreticiler için ise ayrı bir düzenleme getirildi: Eğer yüzde 50 oranındaki ürün teslimi mevcut borcu karşılamazsa, kooperatife bildirilen rekolte miktarını aşmamak şartıyla borcu karşılayacak miktarda ilave ürün teslimi kabul edilebilecek.

Yönetim kurulunun kararı, üreticilere erken ödeme imkânı sağlarken, aynı zamanda sezon içindeki piyasa koşullarına göre nihai fiyatın belirleneceğinin altını çiziyor. Üreticilerin takvim ve teslim koşullarını dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRERKEN TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, 2026 YILI ALIM ESASLARINI AÇIKLADI. BİRLİK, KALİTE AYRIMI GÖZETMEKSİZİN ÜRETİCİDEN BRÜT 80 TL/KG AVANS FİYATIYLA ÜZÜM ALIMINA BAŞLAYACAK. RANDEVULARIN 7 EYLÜL’DE AÇILACAĞI, FİZİKİ ALIMLARIN İSE 10 EYLÜL’DE BAŞLAYACAĞI BİLDİRİLDİ.