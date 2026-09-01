Çarşamba’da tropik deneme tutunca kadın girişimcinin serası 1 tonun üzerinde ürün bekliyor

Ejder meyvesinde hasat sezonu başladı

Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek tarafından kurulan serada ejder meyvesi hasadı başladı. Yukarı Donurlu Mahallesi’ndeki 480 metrekarelik serada başlayan çalışmalar, bölgede ilk ve tek üretici olması nedeniyle dikkat çekiyor. İnternette keşfettiği meyvenin sağlık faydalarını araştırdıktan sonra üretime karar veren Özbek, denemelerini başarıyla sürdürdü.

başlangıç ve üretim süreci:

Özbek, projenin başlangıcında çevreden şüpheyle yaklaşıldığını, ancak kademeli verim artışıyla yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Mayıs 2022’de dikilen fidanlarla başlayan çalışmada serada 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. Üretim her yıl arttı; bu sezon için hedeflenen rekolte 1 tonun üzerinde seviyesinde. Tam verime ulaşılmasıyla yıllık yaklaşık 2 ton ürün hedefleniyor.

pazar, fiyat ve gelecek hedefleri:

Hasat, Ağustos’un ilk haftasında başladı ve yılbaşına kadar dönem dönem devam edecek. Şu anda kilo satış fiyatı 250 TL olarak uygulanıyor ve talep iyi seyrediyor. Özbek, başlangıçtaki olumsuz görüşlere rağmen emeğinin karşılığını almaya başladıklarını belirterek, üretimin ilerleyen yıllarda meyvelerin olgunlaşmasıyla birlikte piyasada daha iyi tepkiler alacağını vurguladı.

Çarşamba Ovası’nda daha önce yaygın olmayan bu üretim modelinin yerel tarım çeşitliliğine katkı sağladığını söyleyen Özbek, işe başladığı için mutlu olduğunu ve bölgedeki ilk üretici olmanın kendisini motive ettiğini ifade etti. Sürecin hem üretim hem de pazar aşamasında getirdiği tecrübeler, benzer girişimlerin cesaretlenmesi açısından örnek teşkil ediyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KADIN GİRİŞİMCİ NEŞE ÖZBEK'İN YETİŞTİRDİĞİ EJDER MEYVESİNDE HASAT SEZONU BAŞLADI. 480 METREKARELİK SERASINDA EJDER MEYVESİ (PİTAYA) YETİŞTİREN KADIN GİRİŞİMCİ ÖZBEK, BU YIL 1 TONUN ÜZERİNDE HASAT BEKLİYOR.