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SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme düzenlemesi 148 bin 984 başvuruya ulaştı

Bakan Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos döneminde uygulanan tecil ve taksitlendirme ile işveren ve 4/b’li sigortalıların SGK prim borçlarına kolaylık sağlandığını bildirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme düzenlemesi 148 bin 984 başvuruya ulaştı

SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme düzenlemesi 148 bin 984 başvuruya ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya paylaşımında, 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenler ve sigortalı çalışanlara yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesi uygulandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme, prim borcu yükü bulunan taraflara kısa vadeli nakit yönetimi imkânı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

uygulamanın kapsamı:

Düzenleme, işverenlerin yanı sıra 4/b’li sigortalı çalışanları da kapsayacak şekilde tasarlandı. Bu dönemde yapılan başvuruların işleme alınması ve taksitlendirme seçeneklerinin sunulmasıyla borç yapılandırmasında kolaylık hedeflendi. Bakanlık, uygulamanın hem kayıtlı istihdamı korumayı hem de işletmelerin üretim süreçlerine destek olmayı amaçladığını belirtti.

başvuru ve tahsilat verileri:

Bakan Işıkhan, tecile başvuran işveren ve 4/b’li sigortalı çalışan sayısının 148 bin 984 olduğunu, tecil edilen borç tutarının 183,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini ve ilk taksitlerle birlikte toplam tahsilatın 7,5 milyar lira olduğunu açıkladı.

bakanlığın vurgusu:

Işıkhan, uygulamayla işverenlerin ve çalışanların yanında olmaya devam edileceğini, ayrıca bu tür düzenlemelerin üretim ve istihdamı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Bakanlık, ihtiyaç duyulan hallerde benzer kolaylıkların sürdürülebileceğine işaret etti.

Genel olarak, 4 Haziran-31 Ağustos dönemine ait bu düzenleme, SGK prim borçlarının yönetiminde kısa vadeli rahatlama sağlayarak hem iş dünyası hem de çalışanlar için likidite desteği sunmayı hedefliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN&#039;IN PAYLAŞIMI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'IN PAYLAŞIMI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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