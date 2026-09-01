Yerli nohut Borsa-20 Kütahya'da hasat zincirini genişletiyor

Borsa-20'nin Kütahya hasadı tamamlandı

Kütahya’nın Seyitömer ilçesi Mahmudiye köyünde, Borsa-20 adıyla geliştirilen yerli nohut çeşidinin tarladaki performansı saha ekipleri tarafından izlendi ve 17 dekar alanda hasat gerçekleştirildi. Tohumların gelişimi ve verimlilik yönünden kaydedilen gözlemler üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

hasat ve saha gözlemleri:

Hasat süreci, ekili 17 dekar alanda yürütüldü ve tarladan elde edilen ürün, bölge koşullarına adaptasyon açısından umut verdi. Denizli’de yürütülen Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi kapsamında geliştirilen bu çeşit, farklı iklim ve toprak koşullarında sergilenen dayanımıyla öne çıktı. Üreticiler tarladaki performanstan memnuniyet bildirirken, verimlilikle ilgili dönüşler olumlu oldu.

bölgesel yayılım ve beklentiler:

Borsa-20 tohumları Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Uşak, Ankara ve Eskişehir illerine ulaştırıldı. Afyonkarahisar ve Denizli’de gerçekleştirilen hasatlar ile Kütahya’daki sonuçlar, çeşidin farklı coğrafi koşullara uyum sağladığını gösteriyor. Diğer illerde de kısa süre içinde hasatların tamamlanması bekleniyor ve üreticilerden gelecek daha geniş kapsamlı geri bildirimler, çeşidin yaygınlaşma sürecini belirleyecek.

Proje ekipleri ve üreticiler, elde edilen ilk sonuçları değerlendirerek Borsa-20’nin bölge tarımına katkısını izlemeye devam edecek. Bu süreç, yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve bölgesel tarım çeşitliliğinin artırılması hedefleriyle paralel ilerliyor.

DENİZLİ’DE GELİŞTİRİLEN BORSA-20 NOHUT ÇEŞİDİNİN TOHUMLARININ EKİLDİĞİ KÜTAHYA’NIN SEYİTÖMER İLÇESİ MAHMUDİYE KÖYÜNDE 17 DEKAR ARAZİDE HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HASAT SÜRECİNİ YERİNDE TAKİP EDİLEN BORSA-20’NİN TARLADAKİ GELİŞİMİNİ VE PERFORMANSINI YAKINDAN GÖZLEMLEDİ.