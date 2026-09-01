Erzurum için tek yürek çağrısı: ortak akıl vurgusuyla seçim irtibat ofisi açıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına adaylığını açıklayan Lütfü Yücelik, 'Ortak Akıl, Tek Yürek, Erzurum İçin Hep Birlikte' sloganıyla seçim sürecinde kullanılmak üzere Seçim İrtibat Ofisini törenle hizmete açtı. Açılış, yoğun bir katılımla gerçekleşti; Yücelik ofisin herkese açık, ayrıştırmadan çalışan bir merkez olacağını vurguladı.

seçim ofisinin hedefleri:

Yücelik, çalışmanın odağında esnaf, sanayici ve girişimcilerin olduğunu belirterek, ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler üretme taahhüdünde bulundu. Konuşmasında, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın, üyelere yönelik destek ve çözüm mekanizmalarını güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca iş dünyasının rekabet gücünü artıracak finansal destekler ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesiyle Erzurum ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Ofisin sadece seçim koordinasyonunu sağlamayacağını, aynı zamanda sorunların takip edileceği ve çözüm için önerilerin üretileceği bir iletişim noktası olacağını belirten Yücelik, 'Ticaret ve Sanayi Odamızın kapısı, bu şehrin ekonomisine emek veren herkese sonuna kadar açık olacaktır' dedi.

ekonomik vizyon ve birlik çağrısı:

Yücelik, deneyimli iş insanlarının birikimi ile yeni nesil girişimcilerin vizyonunu bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi. Gençlerin yönetimde söz sahibi olacağı, fikirlerinin karşılık bulacağı bir yapı hedeflediklerini belirterek, oda yönetimini 'üyelerini dinleyen, farklı görüşleri zenginlik kabul eden ve ortak akılla yönetilen' bir kurum haline getirme vaatlerini tekrarladı.

21 Kasım 2026 tarihinde yapılacak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Yücelik, 'Vakit; tecrübeyi geleceğin vizyonuyla buluşturma, değişimi birlikte gerçekleştirme ve Erzurum için yeni hedeflere yürüme vaktidir' sözleriyle birlik çağrısını yineledi. Ayrışmadan, ötekileştirmeden hareket edeceklerini; hiçbir sektörün veya iş insanının öne çıkarılmayacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Yücelik, kentin geçmişinden aldığı güçle daha iyisini başarabileceğini ve büyük hedeflere ancak birlikte ulaşılacağını vurgulayarak, 'Şimdi Erzurum için tek yürek olma vaktidir' dedi. Seçim ofisinin açılması, kampanya sürecinde bu mesajın somutlandığı ilk adım olarak sunuldu.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLAN LÜTFÜ YÜCELİK, " ORTAK AKIL, TEK YÜREK, ERZURUM İÇİN HEP BİRLİKTE" SLOGANIYLA ÇIKTIKLARI SEÇİM SÜRECİNDE, AYIRMADAN, AYRIŞTIRMADAN, HERKESİ AĞIRLAYACAKLARI VE SEÇİM KOORDİNASYONU SAĞLAYACAKLARI, BİRLİKTE TEK YÜREK OLMAYI HEDEFLEDİKLERİ SEÇİM İRTİBAT OFİSİ’Nİ AÇTIKLARINI SÖYLEDİ.