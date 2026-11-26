Tarlada traktör kazası can aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesindeki bir tarlada meydana gelen kazada, 54 yaşındaki çiftçi Hikmet Kızılkaya hayatını kaybetti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, tarlayı sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu Kızılkaya traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralı olan sürücüyü hastaneye sevk etti.

Hastanede müdahale ve soruşturma:

Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Hikmet Kızılkaya kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayda kullanılan araç ve kaza koşullarına ilişkin resmi inceleme sürüyor; yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için ifadeler ve teknik inceleme sonuçlarını değerlendiriyor.

HİKMET KIZILKAYA