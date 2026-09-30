Tartışma yakınların müdahalesiyle büyüdü: 6 kişi yaralandı

Karaman'da cadde üzerinde başlayan bir tartışma, tarafların yakınlarının müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü ve 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tarafların yakınları da olaya dahil oldu ve arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan şahıslar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi ve soruşturma:

Hastanede tedavileri yapılan yaralılar, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Görgü ve kayıtlar:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda tarafların birbirine saldırdığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri, elde edilen görüntüler ve alınan ifadeler doğrultusunda kavgayı başlatan ve sürdürülmesinde rol oynayan kişilerin tespitine çalışıyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

KARAMAN’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN VE TARAFLARIN YAKINLARININ DA DAHİL OLMASIYLA BÜYÜYEN KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI.