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Tatvan'dan Muş'un tarihine doğru 100 kilometrelik bisiklet turu

Bitlis'ten hareket eden yaklaşık 50 bisikletçi, Tatvan sahilinden yola çıkarak tarihi Murat Köprüsü'ne dek yaklaşık 100 kilometrelik güzergahta pedalladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:58

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tatvan'dan Muş'un tarihine doğru 100 kilometrelik bisiklet turu

Tatvan'dan Muş'un tarihine doğru 100 kilometrelik bisiklet turu

Bitlis'in Tatvan ilçesinden başlayan organizasyonda yaklaşık 50 bisikletçi, Muş'un doğal ve tarihi dokusunu keşfetmek için yola çıktı. Etkinlik, Nemrut Jeopark Spor Kulübü öncülüğünde düzenlendi ve Bitlis Yeşilay, Muş Yeşilay ile Muş Bisiklet Derneği (MUBİT) destek verdi.

etkinliğin rotası ve akışı:

Katılımcılar, Tatvan sahilinden hareket ederek Muş istikametine yöneldi. Planlanan parkur yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olup hedef olarak Tarihi Murat Köprüsü belirlendi. Organizasyon kapsamında sporcuların gün içinde köprüye ulaşması hedeflendi; etkinliğin ardından dönüşün araçlarla gerçekleştirileceği duyuruldu.

amaç ve katılımcı notları:

Etkinlikle hem bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hem de bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması amaçlandı. Muş Bisiklet Derneği temsilcisi Veysel Asya, katılımcı sayısının yaklaşık 50 olduğunu belirterek 'Amacımız bisiklet kültürünü bütün doğada ve bütün coğrafyada yaymaya çalışmak. Doğayla ve Muş'taki Selçuklu tarihini biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Tatvan'dan Muş Murat Köprüsü'ne kadar pedallayacağız. Güzel, keyifli bir tur olacağını düşünüyorum' dedi.

Katılımcılar parkur boyunca hem spor yapma fırsatı buldu hem de bölgenin tarihi köprüleri ve doğal manzaralarını yerinde görme imkânı yakaladı. Etkinlik, bölgedeki bisiklet kültürünü güçlendirmeyi ve yerel değerleri görünür kılmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

TATVAN İLÇESİNDEN YOLA ÇIKAN YAKLAŞIK 50 BİSİKLETÇİ, MUŞ’UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ...

TATVAN İLÇESİNDEN YOLA ÇIKAN YAKLAŞIK 50 BİSİKLETÇİ, MUŞ’UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK AMACIYLA YAKLAŞIK 100 KİLOMETRELİK PARKURDA PEDAL ÇEVİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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