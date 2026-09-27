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Hayrabolu'da çiftçiye çifte mutluluk: ineğin ikiz buzağıları

Hayrabolu'nun Çerkezmüsellim Mahallesi'nde, 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mustafa Saran'ın ineği ikiz buzağı doğurdu; olay mahallede ilgi uyandırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayrabolu'da çiftçiye çifte mutluluk: ineğin ikiz buzağıları

Çifte sevinç:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yaşayan yetiştirici Mustafa Saran, ineğinin ikiz buzağı doğurmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Saran için bu doğum, çiftlik hayatında ayrı bir önem taşıyor.

Sağlık ve bakım planları:

İkizlerin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği kaydedildi. Saran, buzağıların bakımına özen göstereceğini belirterek, "Buzağıları büyütmek için elimden geleni yapacağım. İleride süt ve etinden yararlanacağız. İkiz buzağılar mahallemizde de ilgi gördü. Merak eden vatandaşlar gelip bakıyor, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.

Mahallede ilgi:

İkiz buzağılar mahallede canlı ilgi gördü; komşular ve meraklı vatandaşlar doğumu görmeye gelip hatıra fotoğrafları çektiriyor. Saran, bu ilginin hem moral verdiğini hem de küçük üretim faaliyetlerinin toplum içinde değer gördüğünü söyledi.

HAYRABOLU İLÇESİNDE BİR İNEĞİN İKİZ BUZAĞI DÜNYAYA GETİRMESİ, SAHİBİNE ÇİFTE MUTLULUK...

HAYRABOLU İLÇESİNDE BİR İNEĞİN İKİZ BUZAĞI DÜNYAYA GETİRMESİ, SAHİBİNE ÇİFTE MUTLULUK YAŞATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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