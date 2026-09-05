Tavşanlı’da askere uğurlama töreni kavgayla bitti: 5 yaralı, 2 tutuklu

Tavşanlı’da kavgayla sonuçlanan asker eğlencesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Dağçeşme Mahallesi’nde düzenlenen asker uğurlama etkinliğinde taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 5 kişi yaralanırken, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla iki şüpheli tutuklandı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi için bir araya gelen gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde arbede halini aldı. Kavga sırasında M.S., E.İ., E.A. ve E.G. bıçakla, N.Z. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, göğsünden ve sırtından yaralanan M.S. yoğun bakımda tedavi altına alındı; diğer yaralıların durumları ile ilgili tedavi süreçleri devam ediyor.

Soruşturma ve adli süreç:

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve olay yerindeki incelemeler doğrultusunda çalışmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonlarda E.İ., H.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemleri sürüyor; yetkililer kamuoyuna yansıyacak yeni gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

DAĞÇEŞME DÜĞÜN SALONU ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA