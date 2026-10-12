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Tavşanlı'da kısa sürede kontrol sağlandı: Tepecik civarındaki ot yangını söndürüldü

Tepecik yakınlarında çıkan ot yangını, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavşanlı'da kısa sürede kontrol sağlandı: Tepecik civarındaki ot yangını söndürüldü

Tavşanlı itfaiyesinin müdahalesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesi yakınlarında çıkan arazi yangını, belediye itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Yangının çıkış yeri ve yayılışı:

Yangın, Tepecik - Emet karayolu üzerindeki kavşağa yakın bir bölgedeki açık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan ot yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler hızlı müdahale için sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam etti. Yangının etkili olduğu alanın yaklaşık 2 dönüm olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebine dair kurumlarca inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

TAVŞANLI&#039;DA ARAZİ YANGINI

TAVŞANLI'DA ARAZİ YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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