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Tavşanlı'da sanayi içinde çarpışma: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Çukurköy Mahallesi Çukur Sanayi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; iki kişi yaralandı, yolcunun durumu ağır.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tavşanlı'da sanayi içinde çarpışma: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Çukur Sanayi içinde meydana gelen kazada, sanayi içindeki yol üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 SU 984 plakalı otomobil ile 3. Sokaktan yola çıkan Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı. Olay yerine gelen çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan Y.Ç. ile yolcu Y.E.Y., ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralılardan Y.E.Y.'nin durumu ağır.

müdahale ve trafik güvenliği:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale ederek gerekli tıbbi işlemleri başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili yerinde inceleme yaparken, olayın trafikte yarattığı etkiler kontrol altına alındı.

Yetkililer, kaza nedenine ilişkin kesin bilgiyi yapılacak incelemelerin ardından paylaşacaklarını bildirdi.

TAVŞANLI&#039;DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1&#039;İ AĞIR 2 YARALI

TAVŞANLI'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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