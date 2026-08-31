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Baki Ersoy Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki işçi açığını TBMM'ye taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki sürekli işçi ihtiyacını, yeni kadro taleplerini TBMM'ye taşıdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

Baki Ersoy Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki işçi açığını TBMM'ye taşıdı

Ersoy tarafından verilen soru önergesi Meclis gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde yaşanan sürekli işçi personel eksikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ersoy, konunun aydınlatılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yazılı olarak cevaplandırmasını talep eden bir soru önergesi sundu.

Önergede istenen bilgiler ve talepler:

Ersoy'un TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, kurumların mevcut sürekli işçi sayısının bildirilmesi; yıllar içinde emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle azalan personel sayısının tespiti ve kurumun güncel personel ihtiyacının açıklanması istendi. Önergede ayrıca özellikle yoğun sağlık hizmeti sunan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri için yeni sürekli işçi kadrosu tahsis edilmesine ilişkin bir planlama bulunup bulunmadığı soruldu.

döner sermaye yükünün azaltılmasına yönelik soru:

Metinde, personel giderlerinin döner sermaye üzerindeki yükünün azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaların olup olmadığı da sorgulandı. Ersoy, hem kadro tahsisleri hem de mali yükün paylaşımı açısından bu konunun önemine dikkat çekti ve kurumların sürdürülebilir sağlık hizmeti sunabilmesi için çözüm talep etti.

Ersoy sosyal medya paylaşımında, Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki personel ihtiyacının tespit edilmesi, yeni sürekli işçi kadrolarının tahsis edilmesi ve personel giderlerinin döner sermaye üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla hazırlanan soru önergesinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirtti. Ersoy paylaşımında konuya ilişkin takipçi olacaklarını ifade etti.

Önergenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından nasıl değerlendirileceği ve Bakan Vedat Işıkhan'ın vereceği yanıt, kurumların gelecekteki kadro planlaması ve mali düzenlemeler açısından belirleyici olacak.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YAŞANAN SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL İHTİYACINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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