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Tedavi sürecini kaybeden polis memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

6 Temmuz'da Cizre'de kaza geçiren ve Ankara'da tedavi gören polis memuru Melih Kaygusuz, 3 Eylül'de şehit düştü; İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tedavi sürecini kaybeden polis memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Melih Kaygusuz için İstanbul’da tören düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz’da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen 3 Eylül tarihinde şehit oldu. Kaygusuz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenin ardından cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar:

Cenaze namazı, Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kaygusuz’un ailesi, yakınları ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Namazın ardından şehidin naaşı, tören alayı eşliğinde Edirnekapı Polis Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.

Yakınlarının duyguları:

Şehidin çocukluk arkadaşı Emrah Toprak, Kaygusuz ile uzun yıllar beraber vakit geçirdiklerini, yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da görev yaptığını ve son bir yıldır Şırnak’ta bulunduğunu anlattı. Toprak, Kaygusuz’un kendisine sık sık "Bir gün benim de şehit haberimi alacaksınız" dediğini aktardı ve şehidin erken ayrılışının üzüntü verdiğini belirtti. Toprak, "Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" sözleriyle duygularını ifade etti.

Cenaze töreni ve defin işlemleri, emniyet teşkilatı mensuplarının katılımı ve devlet yetkililerinin hazır bulunmasıyla gerçekleştirildi; ülkenin farklı noktalarından gelen taziyelerle tören son buldu.

ŞIRNAK&#039;IN CİZRE İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ANKARA&#039;DAKİ HASTANEDE...

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ANKARA'DAKİ HASTANEDE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU MELİH KAYGUSUZ, İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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