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Tekirdağ sahilinde gece çıkan yangın karavanı kullanılamaz hale getirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Barış Kamping'te gece çıkan yangında çekme karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; yara yok, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ sahilinde gece çıkan yangın karavanı kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, denize sıfır konumdaki Barış Kamping mevkiinde gece saatlerinde bir çekme karavanta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi sonucu bölge büyük oranda aydınlandı ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Yangın yerine gelen ekiplerin müdahalesi öncesinde alevler karavanı sararken, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldı. Olayda karavanın yoğun yanma nedeniyle kullanım dışı kaldığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi; bu durum, bölgedeki sakinlerin rahat bir nefes almasını sağladı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Olay yerine dair değerlendirme ve delil toplama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın sonuçları yetkili mercilerce açıklanacak.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ÇEKME KARAVAN, GECE YARISI ÇIKAN YANGINDA ALEV ALEV YANDI....

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ÇEKME KARAVAN, GECE YARISI ÇIKAN YANGINDA ALEV ALEV YANDI. ALEVLERİN GECEYİ ADETA GÜNDÜZE ÇEVİRDİĞİ YANGINDA KARAVAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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