Tekirdağ'da cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle anıldı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, kentteki resmi kutlamaların başlangıcını işaret etti.

Törenin akışı:

Program, ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk şeref defterini imzaladı; bu adım, resmi törenin geleneksel uygulamaları arasında yer aldı.

Vali Soytürk'ün mesajı:

Törende konuşan Vali Soytürk, Cumhuriyet’in kuruluşunda verilen mücadeleye dikkat çekti ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Soytürk, Cumhuriyet’in büyük fedakârlıklar ve topyekûn mücadele sonucunda kurulduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı mirasa işaret etti.

Vali, açıklamasında Cumhuriyet’i yalnızca bir yönetim biçimi olarak tanımlamanın eksik olacağını belirtti ve sözlerini "Cumhuriyet, bağımsızlığımızın simgesidir" ifadesiyle özetledi. Konuşmasında ayrıca cumhuriyetin ulusal egemenlik ve millî irade temelini oluşturduğunu, vatan uğruna mücadele eden kahramanların anılmasının önemini dile getirdi.

Tören, protokol ve vatandaşların katılımıyla tamamlandı; etkinlik kapsamında yapılan konuşmalar ve tören ritüelleri, 29 Ekim'in resmi ve toplumsal boyutunu vurguladı.

CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÖNÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.