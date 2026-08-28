Tekirdağ'da Orta Cami mevkiinde yaya çarpması: kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hükümet Caddesi Orta Cami mevkiinde bir kadın yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. isimli kadına, A.K. idaresindeki 59 JE 575 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın yaşandığı noktada herhangi bir yaya geçidinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerine ilişkin ilk bilgiler, çarpmanın ardından çevrede toplananların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Kazanın hemen ardından sürücü A.K. araçtan inerek durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedaviye alındığı bilgisi yetkililerce doğrulandı.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve kaza tutanağı düzenleme çalışmaları yapılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı tespitlerin soruşturma tamamlandıkça açıklanacağını belirtti.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDE YAYA GEÇİDİ BULUNMADIĞI GÖRÜLÜRKEN, KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ A.K. ARAÇTAN İNEREK DURUMU HEMEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BİLDİRDİ. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.