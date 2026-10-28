Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü taburcu edildi

Kaza ayrıntıları:

Erzurum'un Tekman ilçesinde belediyeye ait bir çöp kamyoneti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza, ikindi vaktinde ilçe merkezine 15 km mesafede, Tekman-Erzurum Palandöken yolunda, Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrası mevkiinde gerçekleşti.

Yaralı ve müdahale:

Kazada sürücü C.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralı, tedavi için Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından C.G. taburcu edildi ve yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Araç hasarı:

Kazanın etkisiyle çöp kamyonetinde maddi hasar oluştu.

TEKMAN İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT ÇÖP KAMYONETİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAZA YAPTI.