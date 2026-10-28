Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4328 +0,12%
Bist 11.175,65 +0,22%
Altın Gram 6.518,05 -0,16%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 110,98 +1,43%
--°

Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü taburcu edildi

Tekman Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrası'nda Tekman-Erzurum Palandöken yolunda belediye çöp kamyoneti kaza yaptı; sürücü C.G. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü taburcu edildi

Kaza ayrıntıları:

Erzurum'un Tekman ilçesinde belediyeye ait bir çöp kamyoneti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza, ikindi vaktinde ilçe merkezine 15 km mesafede, Tekman-Erzurum Palandöken yolunda, Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrası mevkiinde gerçekleşti.

Yaralı ve müdahale:

Kazada sürücü C.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralı, tedavi için Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından C.G. taburcu edildi ve yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Araç hasarı:

Kazanın etkisiyle çöp kamyonetinde maddi hasar oluştu.

TEKMAN İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT ÇÖP KAMYONETİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ...

TEKMAN İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT ÇÖP KAMYONETİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAZA YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına...
images

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele ge...
images

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı
images

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı