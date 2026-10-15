Tekstil çalışanlarının müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı

Kahta'da park halindeki otomobilde yangın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ilçe merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasının yakınında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olayda, araçtan dumanların yükseldiği fark edildi ve durum yetkililere bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerindeki tekstil fabrikası çalışanları, yangını büyümeden söndürmek için hemen harekete geçti. Çalışanlar, araçtaki alevlere söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alevlerin çıktığı araçta plaka bilgisi 02 AEV 252 olarak kayıtlara geçti.

hasar ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürüldükten sonra araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak gerekli işlemler yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, TEKSTİL FABRİKASI ÇALIŞANLARININ MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.