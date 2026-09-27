Tenis kortunda başlayan hikâye gelinlik ve damatlıkla sürdü

tenisle başlayan bağ, kortta ölümsüzleşti

İstanbul’da tenis dersi sırasında başlayan ve zamanla aşka dönüşen ilişki, çiftin düğün fotoğraflarında da kendini gösterdi. Alp Emre Can (31) ile Hasret Can, tanışmalarına vesile olan kortu Düzce’nin Bayramcı köyündeki tenis alanında yeniden ziyaret ederek gelinlik ve damatlıkla objektif karşısına geçti.

tanışma ve evliliğe uzanan süreç:

İstanbul’da tenis eğitmenliği yapan Alp Emre Can, eşine ders vermeye başlamasının ardından aralarındaki sohbetin duygusal bir ilişkiye dönüştüğünü anlattı. Alp Emre Can, "Bizim tanışma hikayemiz teniste oldu. Ben İstanbul’da tenis dersi veriyorum ve aynı zamanda partnerlik yapıyorum. Bu sırada eşim bana bir şekilde ulaştı. Kendisine tenis dersi vermeye başladım. Dersler esnasında sohbetimiz ilerledi. Duygusal bir boyuta geçtik ve aradan geçen süre içerisinde evlendik. Bu yüzden de bu korta gelip beraber bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik" dedi.

kortun ve köyün spor geleneği:

Hasret Can, tanışmalarını ve evliliklerini anlamlı bir kareyle taçlandırmak istediklerini belirterek, "Ben İstanbul’da yaşıyorum. Eşim Düzce Bayramcı köyünden. Tenis sayesinde tanıştık ve evlendik. Böyle güzel bir anımız olmasını istediğimiz için bugün buraya geldik. Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik. Tenisle bağımızı hiç koparmayı düşünmüyoruz. Ara ara biz korta çıkıp oynuyoruz. İleride nasip olursa çocuk sahibi olursak onları da tenise alıştıracağız ve bizim gibi teniste ilerler" ifadelerini kullandı.

Bayramcı köyünde spor sosyal hayatın uzun yıllardır parçası. Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen geleneksel voleybol turnuvaları yaz aylarında köyü hareketlendirirken, yakın dönemde açılan çim tenis kortu farklı yaş gruplarının da bu sporla buluşmasını sağladı. Genç çift, evlilik sonrası da tenis bağını sürdürmeyi ve bu tutkuyu bir aile geleneğine dönüştürmeyi planlıyor.

İSTANBUL’DA TENİS DERSİ SIRASINDA TANIŞAN ALP EMRE CAN İLE HASRET CAN’IN ARKADAŞLIĞI ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ. EVLİLİKLE TAÇLANAN ÇİFT, KENDİLERİ İÇİN ÖZEL BİR YERE SAHİP OLAN TENİSİ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINA DA TAŞIYARAK DÜZCE’NİN BAYRAMCI KÖYÜNDEKİ KORTTA OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ.