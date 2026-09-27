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Bolu'da panodan yükselen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Sağlık Mahallesi Doğu Sokak'ta bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; pano kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da panodan yükselen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Sağlık Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, panodan yükselen alevlere yönelerek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Alevlerin binaya sıçraması önlendi ancak yangın nedeniyle elektrik panosu kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Emniyet ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı ve inceleme sürüyor.

BOLU’DA BİR APARTMANIN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

BOLU’DA BİR APARTMANIN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA ELEKTRİK PANOSU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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