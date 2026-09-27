Çankırı'ya sağanak uyarısı: 27-28 eylül ani sel ve ulaşım riskine dikkat

meteorolojik değerlendirme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada yağışın bölge genelinde yaygın olduğu belirtildi.
beklenen etkiler:
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzlukların görülebileceği vurgulandı. Özellikle yağışın yoğun olacağı alanlarda su birikintileri ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği kaydedildi.
vatandaşlara uyarı:
Açıklamada, söz konusu risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının süreceği belirtilen 27-28 eylül tarihleri boyunca dikkatli olunmasını yineledi.
ÇANKIRI’DA BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE YAŞANABİLECEK ANİ SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI.
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