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Çankırı'ya sağanak uyarısı: 27-28 eylül ani sel ve ulaşım riskine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27-28 eylül tarihlerinde Çankırı'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Çankırı'ya sağanak uyarısı: 27-28 eylül ani sel ve ulaşım riskine dikkat

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada yağışın bölge genelinde yaygın olduğu belirtildi.

beklenen etkiler:

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzlukların görülebileceği vurgulandı. Özellikle yağışın yoğun olacağı alanlarda su birikintileri ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği kaydedildi.

vatandaşlara uyarı:

Açıklamada, söz konusu risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının süreceği belirtilen 27-28 eylül tarihleri boyunca dikkatli olunmasını yineledi.

ÇANKIRI’DA BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE YAŞANABİLECEK ANİ SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA...

ÇANKIRI’DA BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE YAŞANABİLECEK ANİ SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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