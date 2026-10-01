Fethiye'de sağanak sonrası Fethiye Belediyesi Halk Evi sular altında kaldı

Fethiye'de yağışın yerel etkileri:

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve bağlantı yollarında su birikintilerine yol açtı. Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Fethiye Belediyesi Halk Evi de yağmur sularının yön değiştirmesiyle kısa sürede suyla doldu. Bölgedeki yoğun yağış, altyapının toplu su tahliyesinde zorluk yaratmasına neden oldu.

halk evi'nde mahsur kalanlar:

Binanın içine dolan su nedeniyle içeride bulunan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirterek mahsur kaldıklarını bildirdi. Olay sırasında can kaybı ya da ciddi yaralanma bilgisi kaynaklarda yer almadı.

ulaşım ve günlük yaşamda aksama:

Yağışın etkili olduğu noktalarda kavşak ve bağlantı yollarında biriken yağmur suları trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede zaman zaman ulaşımda gecikmeler yaşandı. Yetkililer ve vatandaşlar, yağışın şiddetiyle birlikte tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağışın ardından bölgede su tahliyesi ve kontrol çalışmaları devam ediyor; yetkililer gelişmeleri takip ediyor ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

FETHİYE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ