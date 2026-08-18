Tepebaşı'nda akşam çarpışması: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi; şiddetli darbe sonucu motosiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı.

araç ve plaka bilgileri:

Kazada yer alan araçlardan motosikletin plakası 26 AIH 818, otomobilin plakası ise 54 KR 071 olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.