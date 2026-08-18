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Tepebaşı'nda akşam çarpışması: motosiklet sürücüsü yaralandı

Dün akşam Tepebaşı Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde plakaları 26 AIH 818 ve 54 KR 071 olan motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tepebaşı'nda akşam çarpışması: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi; şiddetli darbe sonucu motosiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı.

araç ve plaka bilgileri:

Kazada yer alan araçlardan motosikletin plakası 26 AIH 818, otomobilin plakası ise 54 KR 071 olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR&#039;DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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