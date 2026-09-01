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Tercan'da yasa dışı kenevir ekimine baskın: 174 kök ele geçirildi

Tercan'da jandarma operasyonunda Yaylım köyünde 174 kök kenevir, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir cep telefonu ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tercan'da yasa dışı kenevir ekimine baskın: 174 kök ele geçirildi

Tercan'da jandarma uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Yaylım köyünde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon ayrıntıları:

Operasyonda, 174 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Adli süreç:

Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 174 KÖK...

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 174 KÖK KENEVİR İLE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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