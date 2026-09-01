Tercan'da yasa dışı kenevir ekimine baskın: 174 kök ele geçirildi

Tercan'da jandarma uyuşturucu operasyonu
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Yaylım köyünde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon ayrıntıları:
Operasyonda, 174 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Adli süreç:
Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 174 KÖK KENEVİR İLE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
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