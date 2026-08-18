Terörsüz Türkiye'nin mimarları: şehit yakınları ve gazilerle ortak yol

Terörsüz Türkiye buluşmasının 22'ncisi Diyarbakır'da gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yürütülen 'Terörsüz Türkiye Buluşmaları' kapsamında düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nın 22'ncisini Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Programa şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Şehit aileleri ve gaziler sürecin merkezinde:

Bakan Göktaş, konuşmasında terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini hatırlatarak sürecin şehit yakınları ve gaziler olmadan yürütülemeyeceğini belirtti. Göktaş, sürecin başından itibaren şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin temel öncelik olduğunu ifade etti ve sürecin onlarla birlikte inşa edildiğini vurguladı. Buna ilişkin olarak, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik' ifadesini kullanan Göktaş, şehitlerin aziz hatıralarına ve gazilerin kahramanlıklarına her daim sahip çıkılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'şehitlerimizin emanetlerine veya ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız' sözleri hatırlatıldı.

Yaşanan acıların aktarımı ve provokasyon uyarısı:

Diyarbakır gibi terörden ağır etkilenen illerden gelen katılımcıların yaşanan acıların en somut tanıkları olduğuna işaret eden Göktaş, şehit ailelerinin 'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın' yaklaşımını öne çıkardı. Evladını veya eşini kaybetmenin bıraktığı derin acının unutulamayacağını belirterek, ailelerin sürecin yanında durmasının önemine dikkat çekti.

Bakan ayrıca sürecin hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan çevrelere yönelik uyarıda bulundu. Zaman zaman yaşanan provokasyonların ve aile hassasiyeti üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanların görüldüğünü söyleyerek katılımcılara bu tür tuzaklara gelmedikleri için teşekkür etti.

Göktaş, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de kapsadığını vurguladı. Geçmiş acıların unutulmasının mümkün olmadığını, ancak bundan sonra ne evlatların ne torunların benzer acılar yaşamasını önlemenin amaçlandığını ifade etti ve 'hamdolsun, bu topraklarda terör son buldu' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güvenliğini sınırların ötesinde de kalıcı kılma hedefinin altını çizen Göktaş, savunma sanayiinde yapılan yatırımların terörle mücadeledeki önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin savunma sanayinde güçlendiğini belirterek, tek bir olayın tüm iyileşmenin üzerine gölge düşürebileceğini ve bu yüzden ülke içi kadar sınır ötesi güvenlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü aktardı.

Konuşmasını, bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle yol yürümeye devam edeceğinin taahhüdüyle sonlandıran Göktaş, 'Bundan sonra yolculuğumuz bitti mi? Bitmedi. Şehit ve gazilerimizden sorumlu bakanlık olarak biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız.' dedi.

Toplantı serisi, Cumhurbaşkanı talimatıyla Muş, Bingöl, Karabük, Bartın, Muğla, Artvin, Rize, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Çorum, Manisa, Mardin, Batman, Nevşehir, Aydın, Konya, Bursa, Ağrı, Van ve Malatya'da gerçekleştirildi. Diyarbakır, bu buluşmaların 22'nci durağı oldu.

"Terörsüz Türkiye’yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik"