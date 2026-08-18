Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Terörsüz Türkiye'nin mimarları: şehit yakınları ve gazilerle ortak yol

Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'daki buluşmada terörsüz Türkiye sürecinin şehit yakınları ve gazilerle birlikte inşa edildiğini vurguladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Terörsüz Türkiye'nin mimarları: şehit yakınları ve gazilerle ortak yol

Terörsüz Türkiye buluşmasının 22'ncisi Diyarbakır'da gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yürütülen 'Terörsüz Türkiye Buluşmaları' kapsamında düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nın 22'ncisini Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Programa şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Şehit aileleri ve gaziler sürecin merkezinde:

Bakan Göktaş, konuşmasında terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini hatırlatarak sürecin şehit yakınları ve gaziler olmadan yürütülemeyeceğini belirtti. Göktaş, sürecin başından itibaren şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin temel öncelik olduğunu ifade etti ve sürecin onlarla birlikte inşa edildiğini vurguladı. Buna ilişkin olarak, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik' ifadesini kullanan Göktaş, şehitlerin aziz hatıralarına ve gazilerin kahramanlıklarına her daim sahip çıkılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'şehitlerimizin emanetlerine veya ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız' sözleri hatırlatıldı.

Yaşanan acıların aktarımı ve provokasyon uyarısı:

Diyarbakır gibi terörden ağır etkilenen illerden gelen katılımcıların yaşanan acıların en somut tanıkları olduğuna işaret eden Göktaş, şehit ailelerinin 'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın' yaklaşımını öne çıkardı. Evladını veya eşini kaybetmenin bıraktığı derin acının unutulamayacağını belirterek, ailelerin sürecin yanında durmasının önemine dikkat çekti.

Bakan ayrıca sürecin hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan çevrelere yönelik uyarıda bulundu. Zaman zaman yaşanan provokasyonların ve aile hassasiyeti üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanların görüldüğünü söyleyerek katılımcılara bu tür tuzaklara gelmedikleri için teşekkür etti.

Göktaş, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de kapsadığını vurguladı. Geçmiş acıların unutulmasının mümkün olmadığını, ancak bundan sonra ne evlatların ne torunların benzer acılar yaşamasını önlemenin amaçlandığını ifade etti ve 'hamdolsun, bu topraklarda terör son buldu' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güvenliğini sınırların ötesinde de kalıcı kılma hedefinin altını çizen Göktaş, savunma sanayiinde yapılan yatırımların terörle mücadeledeki önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin savunma sanayinde güçlendiğini belirterek, tek bir olayın tüm iyileşmenin üzerine gölge düşürebileceğini ve bu yüzden ülke içi kadar sınır ötesi güvenlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü aktardı.

Konuşmasını, bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle yol yürümeye devam edeceğinin taahhüdüyle sonlandıran Göktaş, 'Bundan sonra yolculuğumuz bitti mi? Bitmedi. Şehit ve gazilerimizden sorumlu bakanlık olarak biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız.' dedi.

Toplantı serisi, Cumhurbaşkanı talimatıyla Muş, Bingöl, Karabük, Bartın, Muğla, Artvin, Rize, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Çorum, Manisa, Mardin, Batman, Nevşehir, Aydın, Konya, Bursa, Ağrı, Van ve Malatya'da gerçekleştirildi. Diyarbakır, bu buluşmaların 22'nci durağı oldu.

&quot;Terörsüz Türkiye’yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik&quot;

"Terörsüz Türkiye’yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İncelemeler Ahlat'ta yoğunlaştı: İçişleri bakan yardımcısı Ali Çelik güvenlik to...
images

Bakanlık yalanlaması: bütçeden vakıf ve derneklere 1,1 milyar aktarıldı iddiası...
images

Irak başbakanı Zeydi'den Türk şirketlerine stratejik yatırım çağrısı
images

Galibaf: Amerikalıların baskısı yeni tavizler sağlamaz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası