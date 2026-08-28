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Ters şeritte ilerleyen sürücünün umursamazlığı trafikte tehlike yarattı

Denizli Pamukkale'de 20 LY 550 plakalı Tofaş ters şeritten girip ışıklarda bekleyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı; kask kamerası kaydetti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ters şeritte ilerleyen sürücünün umursamazlığı trafikte tehlike yarattı

Olay anı:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Bursa Caddesi üzerindeki ışıklarda meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü beklerken aniden ters şeritten gelen bir otomobil görüldü.

Trafik tehlikesi ve sürücünün davranışı:

İddiaya göre, 20 LY 550 plakalı Tofaş marka otomobil kural ihlali yaparak ters şeride girip ışıklarda bekleyen motosikletin bulunduğu alana yaklaştı. Motosiklet sürücüsü, çarpışma riskini fark edip son anda köşeye çekilerek kazadan kurtuldu; otomobil sürücüsü ise olay sonrası herhangi bir duraksama göstermeyip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kayıt ve şikayet:

Yaşanan anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Tehlikenin ardından motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu ve kayıtlar olaya ilişkin delil teşkil etti.

Bu tür ters şerit ve kural ihlalleri, trafikte ciddi riskler oluşturuyor; söz konusu görüntüler hem olayın tanımlanmasında hem de benzer davranışların cezalandırılmasında önemli rol oynuyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE TERS ŞERİTTEN YOLA GİREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, IŞIKLARDA BEKLEYEN...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE TERS ŞERİTTEN YOLA GİREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, IŞIKLARDA BEKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TEHLİKE YAŞATTI. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KENARA ÇEKİLEREK KURTULURKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ. O ANLAR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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