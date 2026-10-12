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Thorsten Fink dönemi Samsunspor'da sona erdi

Üst üste beş yenilginin ardından Samsunspor, 25 maçta 11 galibiyet elde eden Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Thorsten Fink dönemi Samsunspor'da sona erdi

Thorsten Fink dönemi Samsunspor'da sona erdi:

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, teknik heyetle yapılan görüşmeler sonucunda 58 yaşındaki Alman teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kararın arkasında takımın son dönemdeki performansı bulunuyor.

Kötü gidişatın sayısal tablosu:

Fink, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu sezon ligde oynanan 7 maçta ise takım sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı; üst üste gelen bu mağlubiyetler Samsunspor'u ligde son sıralara geriletti.

Yönetim ve teknik adam kararı:

Yaşanan olumsuz sonuçların ardından kulüp yönetimi ile Thorsten Fink arasında yürütülen görüşmeler karşılıklı anlayış temelinde sonuçlandı. Başkan Vekili Veysel Bilen'in açıklamasına göre, taraflar yollarını ayırma konusunda mutabık kaldı.

Kulüpteki bu gelişme, sezon beklentilerinin altında kalan performansın bir sonucu olarak değerlendiriliyor ve kırmızı-beyazlı ekipte yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR THORSTEN FİNK

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR THORSTEN FİNK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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