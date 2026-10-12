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Torreira'dan özgüven mesajı: Barcelona önünde Galatasaray'ın kimliği değişmeyecek

Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesi takımına güvendiğini vurguladı; Galatasaray'ın kimliğinin korunacağını, yeni transferlere destek olacağını söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Torreira'dan özgüven mesajı: Barcelona önünde Galatasaray'ın kimliği değişmeyecek

maç öncesi değerlendirme:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında söz alan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, takımına güvendiğini ve kendilerini en iyi hallerinde sahaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

taktik ve kimlik:

Torreira, Barcelona'nın topa sahip olma ve oyunu yorma stratejisine dikkat çekti; "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, maçlarda kendilerini motive etme becerilerinin ve geçmişte Şampiyonlar Ligi gecelerinde sergiledikleri iyi performansların güven verdiğini belirtti.

kimlikten taviz yok:

30 yaşındaki futbolcu, rakibin orta sahasındaki kalitenin farkında olduklarını kaydetti ve şunları söyledi: Topun kontrolü Barcelona için anahtar; onlar topu tutarak rakibi yoruyor, ardından etkili olmaya çalışıyorlar. Yine de Galatasaray'ın oyun zihniyetinin değişmeyeceğini vurgulayan Torreira, "Savunma yapmamız gereken zaman savunma yapacağız. Topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız" dedi.

yeni transferlere destek:

Torreira ayrıca yeni transfer Aleksey Batrakov'tan ve genç oyuncuya verilen destekten söz etti. Rus oyuncuya saha içinde ve dışında yardımcı olduğunu, şehri tanıması için yakın ilgi gösterdiğini anlattı. Torreira, Batrakov'un hücumun yanında savunmada da katkı verdiğini ve zamanla daha rahat hissedeceğini söyledi.

hedef net: galibiyet:

Toplantıda Torreira, Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıktığını tekrar etti ve takımın yıllardır sürdürdüğü dayanıklılık ile zorluklarla mücadele geleneğine vurgu yaptı. Kısa vadeli değil, maçtaki kimliklerine bağlı kalarak en iyi sonucu almaya odaklandıklarını belirtti.

Galatasaray&#039;ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında takım arkadaşlarına...

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında takım arkadaşlarına güvendiğini belirterek, "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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