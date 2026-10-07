THY'den şirket içi ilk adım: 72 personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu

THY'nin yeni arama kurtarma ekibi

Türk Hava Yolları, afet ve acil durumlarda hem yurt içinde hem de yurt dışında görev almak üzere yalnızca şirket personelinden oluşan 72 kişilik "THY Arama Kurtarma Ekibi"ni hayata geçirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen lansman ve arma teslim töreninde bu adımın küresel havacılık sektöründe bir ilk olduğu vurgulandı.

Eğitim, akreditasyon ve yapı:

Projeye başvuran 1.210 gönüllü arasından seçilen ekip üyeleri, teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini, zorlu tatbikatları ve AFAD akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamladı. Ekip; kokpitten kabine, yer hizmetlerinden sağlık birimlerine kadar çok yönlü bir yapıdan oluşuyor ve yoğun çalışma tempolarından, ailelerinden ve kişisel zamanlarından fedakârlık ederek göreve hazır hale geldi.

Tören ve yetkililerin mesajları:

Lansman törenine İstanbul Valisi Davut Gül ile AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan de katıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker törende sürecin başlangıcından, eğitim aşamalarından ve akreditasyon koşularından söz ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Şeker, ekip için "kendilerine ihtiyaç duyulmaması ve görevlerinin tatbikatlarla sınırlı kalması temennisiyle başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, söz konusu ekibin hem ulusal hem uluslararası müdahalelerde görev alabileceğini belirterek, benzer yapıların havacılık sektöründe örnek teşkil edebileceğine dikkat çekti. Projenin hayata geçirilmesinde AFAD ile kurulan iş birliği ve kurum içi dayanışma ön plana çıktı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL