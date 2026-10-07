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Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından POMEM'de verilen 'Baba Okulu' seminerinde babalık, iletişim ve çocuk gelişimi işlendi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi

Erzincan'da 'Baba Okulu' semineri düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görev yapan polis memurlarına yönelik "Baba Okulu" semineri gerçekleştirildi. Programa, kursiyer polislerin eğitiminde görev alan polis memurları katıldı.

programın açılışında söylenenler:

Seminerin açılış konuşmasını İl Müftü Vekili Rahmi Elen yaptı. Elen, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, babaların çocukların kişilik ve değer dünyasının şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Konuşmada sağlıklı aile ilişkilerinin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

seminer içeriği ve katılımcılar:

Programda sunumları ADRB Vaizi İsmail Ömer Albayrak, Din Hizmetleri Uzmanı İhsan Aksu ve Eğitim Uzmanı Fatih Karakaş gerçekleştirdi. Sunumlarda babalık sorumluluğu, aile içi iletişim, çocukların gelişiminde babanın rolü, değer aktarımı ve sağlıklı aile ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Programa POMEM İnsan Kaynakları Şube Müdürü Başkomiser Ramazan Saka da katılarak oturumlara destek verdi. Katılımcılar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı öne çıktı; seminer, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN POMEM&#039;DE POLİS MEMURLARINA &quot;BABA OKULU&quot; SEMİNERİ

ERZİNCAN POMEM'DE POLİS MEMURLARINA "BABA OKULU" SEMİNERİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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