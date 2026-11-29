İscehisar'da sabah namazı buluşması Çalışlar Köyü'nde gerçekleşti:

İscehisar Müftülüğü tarafından Ramazan ayına kadar düzenlenmesi planlanan sabah namazı buluşmaları kapsamında yedinci program, Çalışlar Köyü Camii'nde gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Cemaatin yoğun katılımıyla yapılan program, sabah namazının birlikte eda edilmesiyle başladı. Namazın ardından katılımcılar için sohbet ve zikir etkinliği düzenlendi; program dini söyleşi ve dualarla devam etti.

Müftülüğün mesajı ve teşekkür:

İscehisar Müftülüğünden yapılan açıklamada, cemaatle kılınan namazın faziletine vurgu yapılarak birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrısında bulunuldu. Açıklamada programa katılan vatandaşlara ve organizasyona katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür edilerek, bu tür buluşmaların Ramazan'a kadar devam etmesinin temenni edildiği bildirildi.

İSCEHİSAR MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN RAMAZAN AYINA KADAR DEVAM ETMESİ PLANLANAN SABAH NAMAZI BULUŞMALARI KAPSAMINDA YEDİNCİ PROGRAM, ÇALIŞLAR KÖYÜ CAMİİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.