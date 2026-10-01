Dolar 49,1263 +0,10%
Euro 55,2335 +0,03%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.618,51 -0,28%
EUR/USD 1,1249 +0,03%
Brent Petrol 102,33 +0,02%
--°

Tırtar ışıklı kavşağı yakınında yaya çarpması: Ensar Çolak hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak’a çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tırtar ışıklı kavşağı yakınında yaya çarpması: Ensar Çolak hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Mersin’in Erdemli ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolu Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak (28) bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine seyreden, sürücülüğünü A.Ç.’nin yaptığı 01 EEB 07 plakalı otomobil, Tırtar Işıklı Kavşağı yakınlarında Çolak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çolak yola savruldu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ensar Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Çolak’ın cenazesi, işlemler için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayın ardından sürücü A.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor; olayın oluş şekli ve ihmal iddiaları üzerinde inceleme sürüyor.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç göz...
images

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı
images

Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü
images

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapat...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç gözaltına alındı

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapatıldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı