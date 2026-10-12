Tokat'ta okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Tokat'ta eğitim bir gün süreyle durduruldu

Tokat'ta art arda görülen sağlık şikayetleri üzerine tedbir amaçlı olarak okullarda geniş kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle başvuruların artmasının ardından önlem alındığını açıkladı.

sağlık şikayetleri ve alınan karar:

Valilik kararıyla, 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Karar kapsamında öğrenciler okullara gelmedi; uygulamanın amacı olası yayılımı önlemek ve ortamların güvenli hale getirilmesiydi.

okullarda yapılan çalışmalar:

Öğrencilerin bulunmadığı okullarda görevli personel tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sınıflar ve yoğun kullanılan tuvaletler ile kapı kolları ve sık temas edilen diğer yüzeyler çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildi. Çalışmalar, okulların eğitime güvenli şekilde yeniden başlaması hedefiyle uygulandı.

TOKAT'TA TEDBİR AMACIYLA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ. ÖĞRENCİLERİN BULUNMADIĞI OKULLARDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI.