Tomruğun hareketiyle elleri zincire sıkışan işçinin altı parmağı koptu

Olayın ayrıntıları:

Bursa’nın İnegöl ilçesi İclaliye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, orman işçisi Remzi U. (62) tomruğa zincir bağladığı sırada tomruğun yerinden oynamasıyla elleri zincir ile tomruk arasında sıkıştı. Kazada işçinin sağ ve sol elinden toplam 6 parmağı koptu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedavi ve sevk:

İlk tedavisi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralının, kopan parmakların yeniden dikilebilmesi amacıyla daha donanımlı bir merkeze sevki uygun görüldü. Hasta, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık ekipleri ve hastane yetkilileri, kopan dokuların yeniden dikilebilmesi için zamanın kritik olduğunu belirtirken, ameliyat ve rekonstrüksiyon süreçleri hastanenin değerlendirmesine göre yürütülecek.

Soruşturma ve iş güvenliği:

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, kazanın mekanik nedenlerini, zincirle tomruk bağlama çalışmasında uygulanan yöntemleri ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını irdeleyecek.

Bu tür kazalar, ağır ekipmanla çalışan saha işlerinde eğitim, uygun bağlama teknikleri ve kişisel koruyucu donanımın önemini bir kez daha gösteriyor. Uzmanlar, tomruk ve zincirle çalışma gibi riskli işlemlerde ekip içi koordinasyon, ekipman muayenesi ve güvenlik protokollerinin titizlikle uygulanmasının kazaları önlemede belirleyici olduğunu vurguluyor.

İNEGÖL İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ELLERİ ZİNCİRE SIKIŞAN ORMAN İŞÇİSİNİN 6 PARMAĞI KOPTU