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Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi

Tosya'da örtü yangını biçili vaziyetteki tarlaların bulunduğu 400 dönüm alanı etkiledi; itfaiye ve orman ekipleri yangını 5 saatte kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi

Tosya'da örtü yangını tarlaları vurdu:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan örtü yangınında, biçili vaziyetteki tarlaların bulunduğu tarım arazilerinde ciddi hasar oluştu. Olay, Çaykapı köyü Devrez Çayı kenarındaki tarlalarda meydana geldi ve yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin büyümesini gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının hızla kontrol altına alınması için bölgeye intikal etti. Olay yerinden edinilen ilk bilgilerde yangının başladığı nokta ve çıkış sebebi hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

müdahale ve zarar tespiti:

Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yapılan söndürme ve soğutma çalışmaları sonucunda yangında yaklaşık 400 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINDA BİÇİLİ VAZİYETTEKİ TARLALARIN BULUNDUĞU 400...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINDA BİÇİLİ VAZİYETTEKİ TARLALARIN BULUNDUĞU 400 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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