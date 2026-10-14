Trablus'ta şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı: 2 ölü

Trablus'ta sel: 2 can kaybı

Libya’nın başkenti Trablus’ta etkili olan şiddetli yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Yetkililer, meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları ve bulunan cenazeler:

Trablus Kızılayı, bir banka çalışanının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini ve cansız bedenine sel suları arasında ulaşıldığını bildirdi. Kurtarma ekipleri ayrıca sel sularına gömülen bir araçtan başka bir erkeğin daha cansız bedenini çıkardı.

Tedbirler ve yetkili açıklamaları:

Devlete ait elektrik şirketi, yükselen suların bazı bölgelerde evlere ulaşması üzerine tedbir amaçlı elektrik kesintilerine gidildiğini duyurdu. Trablus Belediye Başkanı Fadel Abu Arqoub ise yağışın 2 buçuk saat sürdüğünü ve durumun felaket boyutunda olduğunu ifade etti.

Yetkililer, olası yeni sel risklerine karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı. Kurtarma ve zarar tespit çalışmaları devam ederken, bölgedeki müdahalelerin önceliği can güvenliğinin sağlanması olarak belirtildi.

Libya’nın başkenti Trablus’ta şiddetli yağışların neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti.