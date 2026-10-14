Dolar 49,3129 -0,11%
Euro 54,9768 -0,51%
Bist 12.197,65 -0,43%
Altın Gram 6.530,61 -1,39%
EUR/USD 1,1127 -0,68%
Brent Petrol 105,88 +0,18%
--°

Serdivan'da 3 milyonluk kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarmanın operasyonunda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi; değeri yaklaşık 3 milyon TL.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Serdivan'da 3 milyonluk kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Serdivan'da 3 milyonluk kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi. Ele geçen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu değerlendirildi.

operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda şüphelinin ev ve iş yerinde çok miktarda ürüne rastlandı.

Aramalarda 4 ton kaçak tütün ile 700 bin boş makaron ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ekipler, bulunan malzemelerin piyasa değeri konusunda inceleme yaptı.

adli süreç:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Operasyonda adresinde arama yapılan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, dosyanın savcılık tarafından yürütüldüğü bildirildi.

OPERASYONDA 4 TON KAÇAK TÜTÜN, 700 BİN BOŞ VE 10 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLD

OPERASYONDA 4 TON KAÇAK TÜTÜN, 700 BİN BOŞ VE 10 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLD

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer açıklarında fırtınada sürüklenen LPG tankeri açığa çıkarak demirledi
images

İzmir'de istihbaratla takip edilen firari 27 yıl 7 ay hapse gönderildi
images

Pamukkale'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
images

Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Damadın yakınından alışılmadık takı: düğünde çuval fındık

Öğrenciye gelir ve mesleki deneyim: İŞKUR Gençlik Programı Karabük'te başlıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Boğazdan gelen kara bulutlar İstanbul'da gündüzü geceye çevirdi

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın