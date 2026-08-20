Trabzonspor sahasında tökezledi: Ferencvaros play-off turuna avantajla döndü

maç sonucu ve öne çıkanlar:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macar ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü 17. dakikada Zachariassen'in ayağından gelirken, müsabakanın son anlarında Nwaiwu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ikinci yarıdan önemli anlar:

48. dakikada Salah'ın ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. Bu pozisyon Trabzonspor için erken bir uyarı oldu.

55. dakikada Saviola'nın sağ kanattan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü; top kaleci Dibusz'a çarparak tekrar oyun alanına döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Salah'ın pasıyla kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Pina'nın vuruşu, kaleci Dibusz'un ayaklarına çarparak kornere çıktı. Bu ataklar ev sahibi ekibin baskısını gösterse de eşitliği sağlayacak gol gelmedi.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj.

Trabzonspor: Onana, Pina (Mustafa Eskihellaç dk. 83), Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Malinovsky dk. 46), Saviola (Muçi dk. 63), Umut Nayir (Aral Şimşir dk. 46), Mohamed Salah, Onuachu. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydın, Ozan Tufan, Savic, Mitango, Metehan Mimaroğlu. Teknik direktör: Fatih Tekke.

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Zohore dk. 89), Corbu, Rommens (Kanichowsky dk. 61), O’Dowda, Bamidele Yusuf, Adam Nagy (dk. 61), Joseph (Lisztes dk. 78), Zachariassen (Osvath dk. 78). Yedekler: Adam Varga, Levi, Arzani, Kenan Kadro, Cirkovic, Zeteny Varga, Lakatos. Teknik direktör: Balazs Borbely.

Gol: Zachariassen (dk. 17) (Ferencvaros).

Kırmızı kart: Nwaiwu (90+6) (Trabzonspor).

Sarı kartlar: Bamadile Yusuf, Zachariassen, Oliver Nagy, Osvath, Kanichowsky (Ferencvaros).

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA MACARİSTAN EKİBİ FERENCVAROS'A 1-0 MAĞLUP OLDU