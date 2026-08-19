Trabzonspor'un 156. avrupa randevusu: Tekke'nin ilk sınavı

maç ön bilgileri:

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bu buluşma bordo-mavili kulübün Avrupa kupalarındaki 156. maçı olarak kayıtlara geçecek; ev sahibi ekip, ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

trabzonspor'un avrupa karnesi:

Bordo-mavililer 1976-1977 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında düzenli olarak yer aldı. Bugüne dek oynanan 155 maçta takımın bilançosu 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 yenilgiden oluşuyor. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 194 gol attı, kalesinde ise 208 gol gördü.

Takımın Avrupa arenasındaki maç dağılımı ise şöyle: Şampiyon Kulüpler Kupası / UEFA Şampiyonlar Ligi 30, UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 12, UEFA Intertoto Kupası 8 ve UEFA Konferans Ligi 8 maç.

önceki sonuçlar, en farklı skorlar ve golcü rekoru:

Bordo-mavililerin Avrupa'daki en farklı galibiyeti 2007-2008 UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk ekibi Vllaznia karşısında elde ettiği 6-0'lık sonuç. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Barcelona deplasmanında alınan 7-2'lik mağlubiyet olarak kayıtlarda yer alıyor. Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en golcü ismi ise Hami Mandıralı, toplam 23 golle takım tarihine geçti.

geçmiş randevular ve ferencvaros ile ilişkiler:

Trabzonspor ile Ferencvaros daha önce 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda eşleşmişti. O sezon Karadeniz temsilcisi deplasmanda 3-2 mağlup olurken, iç sahada rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Genel olarak Ferencvaros karşısındaki bilanço bir galibiyet ve bir mağlubiyet şeklinde görünüyor.

Macar ekiplerine karşı toplamda Trabzonspor'un Avrupa'da oynadığı maç sayısı 4. 2012-2013 sezonunda adı Videoton FC olan Fehervar FC ile oynanan Play-Off eşleşmeleri iki maç da 0-0 sona ermiş, penaltı atışlarında Trabzonspor 4-2 ile elenmişti.

fatih tekke için yeni bir dönem:

Geçen sezon takımda başarılı bir dönem geçiren teknik direktör Fatih Tekke, göreve geldikten sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında takımının başında olacak. Futbolculuk döneminde UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadığı bilinen Tekke, şimdi teknik adam olarak uluslararası sahnede görev alacak.

Trabzonspor bu ilk maçta saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor. Bordo-mavililer, tur umutlarını güçlendirmek amacıyla kontrollü bir oyun ve etkili hücum organizasyonlarıyla Ferencvaros karşısına çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA MACARİSTAN TEMSİLCİSİ FERENCVAROS’U AĞIRLAYACAK OLAN TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 156’NCI MAÇINA ÇIKIYOR.