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Trafik düzenini hedef alan düzenek: tırcıya 170 bin lira ceza

Hatay Dörtyol'da jandarma, plakasını mekanik düzenekle gizleyen ve römork plakasını bezle örten sürücüye 170 bin TL ceza verildi; araç 30 gün trafikten men edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:06

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik düzenini hedef alan düzenek: tırcıya 170 bin lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında plakaları gizleyen bir düzeneğe rastladı ve sürücüye idari işlem başlattı.

denetim sırasında tespitler:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Eylül'de O-53 Kuzucu Denetim İstasyonu mevkiinde, M.O. idaresindeki çekici ve bağlı römorkta kontrol yapıldı. Yapılan incelemede çekicinin ön panjur kısmına mekanik bir düzenek yardımıyla plakanın gizlendiği, çekicinin arkasındaki römork plakasının ise bezle kapatılarak okunmasının engellendiği tespit edildi.

uygulanan yaptırım ve araç tedbiri:

Sürücüye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. İşlem, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

HATAY’DA TIRIN ÖN PANJURUNA YERLEŞTİRİLEN DÜZENEKLE PLAKAYI GİZLEYEN TIR SÜRÜCÜSÜ JANDARMA...

HATAY’DA TIRIN ÖN PANJURUNA YERLEŞTİRİLEN DÜZENEKLE PLAKAYI GİZLEYEN TIR SÜRÜCÜSÜ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANARAK 170 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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