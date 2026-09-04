Kestel'de yaz spor okulları sertifika töreni ve gösterilerle sona erdi

kapanış töreni yoğun katılımla gerçekleşti

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz boyu süren eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Program Mandıras Kemal Ertin Spor Tesislerinde gerçekleştirildi ve yaz boyunca eğitim alan sporculara sertifikaları takdim edildi.

tören programı ve katılımcılar:

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özelif, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eti, belediye meclis üyeleri, milli sporcu Hatice Kübra İlgün, antrenörleri, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Geçit töreninde Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören genç sporcular, antrenörleri ve branşları ile birlikte sahneden geçti; tribünler sık sık alkışlarla karşılık verdi.

eğitimler, gösteriler ve ödüllendirme:

Programda, halk oyunları gösterileri ve farklı branşlardan mini performanslar izlendi. Genç sporcular, yaz boyunca öğrendiklerini halkın önünde sergiledi; özellikle geleneksel Türk okçuluğu gösterisi yoğun ilgi gördü.

Yaz Spor Okulları kapsamında toplam 12 farklı branşta eğitim verildiği, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı. Sporcuların sertifika aldığı törende aileler ve vatandaşlar da etkinlik alanında vakit geçirdi.

Tören sırasında konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, hedeflerinin ilçedeki her çocuğu bir spor dalıyla buluşturmak olduğunu söyledi: "Bizim çok açık bir hedefimiz var: Kestel’de her çocuğumuz en az bir spor dalıyla tanışsın istiyoruz. Spor, disiplin demektir, özgüven demektir, arkadaşlık demektir. En önemlisi de güçlü bir geleceğe hazırlanmak demektir." Başkan Erol, sporcuları çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır da etkinliğe destek mesajı vererek, çocukların ve gençlerin bilgisayar başında değil sahada görülmesinin sevindirici olduğunu belirtti ve katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Uluslararası başarılara imza atmış milli taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün ve antrenörü Fikret Timuçin, elde ettikleri dereceler nedeniyle tören sırasında plaketle onurlandırıldı. Plaketleri Numan Çakır ve Ferhat Erol takdim etti.

Sertifika töreninin ardından çocuklar için kurulan şişme oyun parkuru yoğun ilgi gördü; etkinlik alanında katılımcılara pilav ve dondurma ikramı yapıldı. Program, spor gösterileri, ödül töreni ve ailelerin bir arada vakit geçirmesiyle tamamlandı.

Kestel Belediyesi Yaz Spor Okulları, bir dönem daha eğitim, gösteri ve sosyal etkinliklerle sona ererken, yetkililer benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini ve sporun ilçede yaygınlaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUK VE GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURMAK AMACIYLA 12 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENEN YAZ SPOR OKULLARI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SERTİFİKA TÖRENİYLE SONA ERDİ. MANDIRAS KEMAL ERTİN SPOR TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, YAZ BOYUNCA EĞİTİMLERE KATILAN SPORCULARA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.