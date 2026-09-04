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Koçaş Dağı'nda mahsur kalan 6 küçükbaş Burdur AFAD ekiplerince kurtarıldı

Burdur'un Altınyayla Koçaş Dağı'nda üç gündür sarp arazide mahsur kalan 6 küçükbaş, zorlu çalışmayla AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Koçaş Dağı'nda mahsur kalan 6 küçükbaş Burdur AFAD ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Koçaş Dağı'nda 3 gündür sarp arazide mahsur kalan 6 küçükbaş hayvan olduğu ihbarı yapıldı.

Kurtarma çalışması:

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen alana ulaşarak mahsur kalan hayvanları bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan hayvanlar, ekiplerin çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

EKİPLER TARAFINDABURDUR’UN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KOÇAŞ DAĞI’NDA SARP ARAZİDE 3 GÜNDÜR MAHSUR KALAN...

EKİPLER TARAFINDABURDUR’UN ALTINYAYLA İLÇESİNDE KOÇAŞ DAĞI’NDA SARP ARAZİDE 3 GÜNDÜR MAHSUR KALAN 6 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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